Marsh & McLennan : bénéfice supérieur aux attentes

(Boursier.com) — Marsh & McLennan, leader des services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et des personnes, a publié ses comptes du quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé au quatrième trimestre 2022 s'est établi à 5 milliards de dollars, soit une baisse de 2%. Le bénéfice d'exploitation est ressorti à 680 millions de dollars, contre 986 millions de dollars à la même période, l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 13% pour atteindre 1 milliard de dollars, contre 905 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net attribuable à la Société s'est élevé à 466 millions de dollars, soit 0,93$ par action sur une base diluée. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,47$, contre 1,36$ un an plus tôt. Le consensus était de 1,41$ de bpa ajusté pour 5,2 milliards de revenus.