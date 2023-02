Marriott ne voit pas de ralentissement !

(Boursier.com) — Marriott , l'opérateur hôtelier américain, grimpe avant bourse à Wall Street. Le groupe a annoncé des bénéfices et des revenus du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et a fourni des perspectives optimistes pour le premier trimestre. Le bénéfice net du quatrième trimestre atteint 673 millions de dollars, ou 2,12$ par action, contre 468 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1,96$, contre un consensus FactSet de 1,83$. Les revenus ont augmenté de 33% pour atteindre 5,92 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet - qui était de 5,4 milliards. Le RevPAR a progressé de 5% par rapport à 2019, dopé par une hausse de 13% du tarif journalier moyen. Marriott s'attend désormais à un bpa ajusté allant de 1,82 à 1,88$ pour le premier trimestre, nettement supérieur au consensus (1,65$). "Alors que les inquiétudes concernant l'environnement macroéconomique persistent dans le monde, les tendances de réservation à ce jour restent robustes et nous avons une dynamique significative dans nos activités", a déclaré le directeur général Anthony Capuano.