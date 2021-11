Marriott : la reprise se confirme

(Boursier.com) — Marriott International a dépassé les estimations de marché en termes de revenus et bénéfices pour le troisième trimestre, avec la reprise des voyages, contrebalançant les nouvelles restrictions en Asie causées par le variant Delta. Les taux d'occupation de ses hôtels dans les principales régions ont continué de s'améliorer par rapport aux creux pandémiques, avec les vaccinations et la réouverture des économies. Le propriétaire des marques JW Marriott et Ritz-Carlton a gagné 99 cents par action au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes, qui était de 98 cents. Les revenus ont augmenté de 75% à 3,95 milliards de dollars, au-dessus des attentes de Wall Street, qui se situaient à 3,81 milliards de dollars. Bien que le taux d'occupation se soit rétabli par rapport aux creux de l'année dernière, il reste bien en deçà des taux observés avant la pandémie.