Marriott : flambée des résultats

(Boursier.com) — Marriott , la chaîne américaine d'hôtellerie, a annoncé pour le second trimestre fiscal un bénéfice nettement supérieur aux attentes et des revenus plus que doublés - mais légèrement inférieurs aux anticipations. Le bénéfice net trimestriel a été de 422 millions de dollars et 1,28$ par titre, contre une perte de 234 millions de dollars et 72 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 79 cents, contre un consensus FactSet de 47 cents. Les revenus se sont envolés de 115% à 3,15 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 3,32 milliards de dollars.