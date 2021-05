Marriott : chute des résultats, mais un début de reprise en Amérique du Nord

Marriott : chute des résultats, mais un début de reprise en Amérique du Nord









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Marriott a réalisé au premier trimestre fiscal des bénéfices et revenus en forte baisse, sans réelle surprise. L'opérateur hôtelier américain a déploré une perte nette consolidée de 11 millions de dollars et 3 cents par action, à comparer à un profit de 31 millions un an avant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a représenté 10 cents, contre 49 cents sur la période correspondante de l'an dernier et 4 cents de consensus. Les revenus ont été divisés par deux à 2,32 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet se chiffrait quant à lui à 2,38 milliards de dollars. Le RevPAR a trébuché de 46% en glissement annuel, dans le monde et en Amérique du Nord. Le CEO du groupe, Tony Capuano, évoque toutefois une reprise en Amérique du Nord, principale région d'activité, avec le déploiement des vaccins anti-covid. Le groupe ne fournit pas de guidance compte tenu du contexte encore incertain lié à la pandémie.