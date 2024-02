Maroc Telecom : Le Résultat net ajusté part du groupe a enregistré une hausse de 6,4%

(Boursier.com) — La base clients du Groupe Maroc Telecom atteint près de 76 millions de clients en 2023 en croissance de 0,7% sur un an, tirée par la base clients au Maroc (+1%) et dans les filiales (+0,6%). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 36,8 milliards de dirhams en 2023, en hausse de 3% (+1,4% à change constant). La croissance des revenus des filiales Moov Africa ainsi que celle des activités de l'Internet Fixe au Maroc continuent de tirer le chiffre d'affaires du Groupe et compensent la baisse du Mobile au Maroc.

À fin décembre 2023, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s'établit à 19.369 millions de dirhams, en hausse de 4,7% (+3,5% à change constant). Le taux de marge d'EBITDA ajusté s'apprécie de 0,9 pt (+1 pt à change constant), grâce à la hausse du chiffre d'affaires et à une gestion rigoureuse des coûts.

À fin 2023, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s'élève à 12.226 millions de dirhams, en hausse de 6,6% (+5,5% à change constant) grâce essentiellement à la progression de l'EBITDA. Le taux de marge d'EBITA ajusté est de 33,2% en amélioration de 1,1 pt (+1,3 pt à change constant).

Le Résultat Net ajusté Part du Groupe a enregistré une hausse de 6,4% (+5,7% à change constant) et atteint 6.195 millions de dirhams à fin décembre 2023.

Les investissements hors fréquences et licences représentent 21,3% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2023, en ligne avec les objectifs du Groupe. Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés reculent de 10,6% à change constant, pour atteindre 10.213 millions de dirhams.

Au 31 décembre 2023, la dette nette consolidée du Groupe Maroc Telecom représentait 0,8 fois l'EBITDA annuel du Groupe.

Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, la distribution d'un dividende de 4,20 dirhams par action, représentant un montant global de 3,7 milliards de dirhams.

Le 29 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Rabat a rendu un jugement ordonnant à Maroc Telecom d'indemniser Wana Corporate d'un montant de 6 368 millions de dirhams au titre de dommages et intérêts pour des pratiques anticoncurrentielles.

Maroc Telecom formera Appel de ce jugement.

Perspectives du Groupe Maroc Telecom pour l'année 2024

Sur la base des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l'activité du Groupe, Maroc Telecom prévoit pour l'année 2024, à périmètre et change constants :

Chiffre d'affaires stable ;

EBITDA stable ;

CAPEX d'environ 20% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.