Maroc Telecom : le bénéfice net s'améliore de 1,7% au 1er semestre

(Boursier.com) — A fin juin 2022, le Groupe Maroc Telecom réalise un chiffre d'affaires consolidé de 17.568 millions de dirhams, en baisse de -1,2% (-0,6% à taux de change constant). Les activités Mobile au Maroc continuent de pâtir du contexte concurrentiel et réglementaire (-5%) et sont compensées en partie par la bonne tenue des activités à l'International (+1,6% à taux de change constant) et du Fixe au Maroc (+1,6%).

Au 1er semestre 2022, le résultat opérationnel avant amortissements (Ebitda) ajusté consolidé du Groupe Maroc Telecom s'améliore de 0,1% (+0,5% à taux de change constant), et atteint 9.171 millions de dirhams. La marge d'bitda ajusté est en hausse de 0,7 pt, et s'établit au niveau élevé de 52,2%.

Le résultat opérationnel (Ebita) ajusté consolidé du Groupe Maroc Telecom s'établit à 5.740 millions de dirhams, en hausse de 3% (+3,3% à taux de change constant). La marge d'exploitation s'établit à 32,7%, en amélioration de 1,3 pt.

A fin juin 2022, le Résultat Net ajusté Part du Groupe ressort à 2.869 millions de dirhams en amélioration de +1,7% à taux de change constant.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés s'établissent à 5.326 millions de dirhams, en baisse de -2,8% par rapport à la même période de 2021 (-2,5% à taux de change constant), sous l'effet principalement de la hausse des investissements. A fin juin 2022, la dette nette consolidée du Groupe baisse de 18,4%, pour s'établir à 12.166 millions de dirhams. Elle représente 0,6 fois son Ebitda annualisé

Notification d'astreinte

Post-clôture semestrielle, Maroc Telecom a été notifié, le 22 juillet, de la décision du Comité de Gestion de l'ANRT relative à la liquidation de l'astreinte imposée à Maroc Telecom dans le cadre de la décision du 17 janvier 2020 portant sur le dégroupage. Le montant de l'astreinte est fixé à 2,45 milliards de dirhams. Maroc Telecom dispose d'un délai de 30 jours pour former un recours devant la Cour d'Appel de Rabat.