Maroc Telecom lance sa plateforme OTT conçue et opérée par Molotov Solutions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Maroc Telecom, premier opérateur télécom du Maroc, a choisi Molotov Solutions pour créer, opérer et gérer sa nouvelle plateforme de télévision OTT. MT TV "La télé by Maroc Telecom" est lancée au Maroc aujourd'hui.

Molotov Solutions s'appuie sur la technologie développée par Molotov, numéro 1 de la télé sur internet en France, pour développer un service OTT innovant intégrant un bouquet de plus de 80 chaînes en direct, et des milliers d'heures de programmes en replay et à la demande.

Cette plateforme est accessible depuis mobiles et tablettes iOS et Android, navigateur web, Chromecast, Android TV et Apple TV et très prochainement sur les Smart TV Samsung. La version web est disponible sur www.mttv.ma.

MT TV "La télé by Maroc Telecom" est née du partenariat Molotov Solutions & Digital Virgo, se basant sur leurs expertises, technologies et fonctionnalités phares.