Maroc Telecom conforté dans l'atteinte des objectifs annuels

(Boursier.com) — Maroc Telecom renoue avec la croissance des revenus, "portée par la Data, notamment dans les filiales Moov Africa". Le groupe maintient sa profitabilité grâce aux efforts d'optimisation des coûts et poursuit les investissements pour soutenir le développement des usages et la qualité des services. Ces résultats confortent Maroc Telecom dans l'atteinte de ses objectifs annuels. Au 30 septembre 2023, le parc du groupe s'établit à 75,1 millions de clients, en légère baisse de 0,7% sur un an. À fin septembre 2023, à neuf mois, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,679 milliards de dirhams, en hausse de 3,2% sur un an (+1,2% à taux de change constant), tiré essentiellement par les activités à l'international (+7,5% et +3,1% à taux de change constant).

Au 30 septembre 2023, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté consolidé a atteint 14,527 milliards de dirhams, en amélioration de 3,2% (+1,5% à taux de change constant). La marge d'EBITDA ajusté s'établit à 52,5%. La marge d'EBITA ajusté s'établit à 33,3% (+0,4 pt à taux de change constant sur un an). À fin septembre 2023, le résultat net ajusté part du groupe ressortait à 4,629 milliards de dirhams, en hausse de 2,4% (+1,5% à taux de change constant).

Les investissements hors fréquences et licences s'élèvent à 5,722 milliards de dirhams et représentent 20,7% des revenus du groupe, en ligne avec les perspectives annuelles. Au cours des neuf premiers mois de l'année 2023, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés s'établissent à 7,176 milliards de dirhams, en baisse de 12,1% par rapport à la même période de 2022 (-13,4% à taux de change constant) en lien avec la hausse des investissements.