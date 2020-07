Maroc Telecom : comptes publiés

(Boursier.com) — Les parcs du Groupe Maroc Telecom ont continué de croître (+9,1% sur un an), pour atteindre 68,4 millions à fin juin 2020. Cette hausse provient en partie de l'intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du Groupe depuis le 1er juillet 2019.

À fin juin 2020, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 18.323 millions de dirhams, en hausse de 2,7% (stable à base comparable). Cette performance, dans un contexte de crise, est due essentiellement au développement de la 'Data Mobile' et des services Mobile Money à l'International et à l'essor de la Data Fixe au Maroc.

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc Telecom atteint 9.603 millions de dirhams, à fin juin 2020, en hausse de 2,1% (+1,4% à base comparable) grâce à l'amélioration du taux de marge brute de 1,6 pt (+1,3 pt à base comparable). Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 52,4%, en hausse de 0,7 pt à base comparable.

Au terme des 6 premiers mois de 2020, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s'établit à 5.836 millions de dirhams, en hausse de 0,2% à base comparable.

Le Résultat Net ajusté Part du Groupe atteint 3.006 millions de dirhams, en hausse de 1,5% à base comparable.

Les investissements hors fréquences et licences sont en baisse de 37,6% sur un an (-43,6% à base comparable), en raison de l'adaptation des investissements au contexte actuel.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés s'élèvent à 7.099 millions de dirhams, en hausse de 23,9% (+22,2% à base comparable) en raison de la hausse de l'EBITDA et la baisse des Capex.

À fin juin 2020, la dette nette consolidée du Groupe baisse de 11,3%, pour s'établir à 18 659 millions de dirhams. Elle représente 0,9x fois son EBITDA annuel.

Pandémie COVID-19

La gestion de la crise sanitaire par le Groupe Maroc Telecom a été marquée par la rapidité de la prise de décisions clés ainsi que la mobilisation active des équipes, notamment :

Le renforcement des mesures d'hygiène, de distanciation et le recours au télétravail (des outils de travail collaboratifs avec accès à distance ont été mis à la disposition des salariés);

La promotion des outils de digitalisation pour encourager les clients et partenaires à interagir avec l'entreprise via les différents services en ligne (commandes, paiement et modification de service, soumission des offres, etc.) ;

La maitrise de la chaîne d'approvisionnement (commercial et technique) avec le respect des délais de réapprovisionnement et de dédouanement ;

La bonne gestion de la continuité d'activité commerciale, réseaux et systèmes d'information.

Cependant les impacts de la pandémie COVID-19 sur les prévisions de croissance de l'économie marocaine sont importants (-5,2% en 2020 prévu par Bank Al-Maghrib) avec des répercussions probables sur la dynamique de croissance des activités de Maroc Telecom.

Dans le cadre de l'élan de solidarité pour la gestion de la pandémie de Covid-19, certaines filiales à l'international ont également participé à l'effort collectif avec des contributions aux fonds mis en place par les autorités de chaque pays.

Faits marquants

Maroc Telecom a lancé, le 1er juin 2020, sa solution de paiement mobile via sa filiale "MT Cash". La solution propose de nombreux services financiers, comparables à ceux des clients bancarisés, que les utilisateurs peuvent réaliser en toute sécurité et simplicité à partir d'un téléphone mobile.

Révision des perspectives du Groupe pour l'année 2020

Sur la base des éléments disponibles à ce jour et en raison des incertitudes générées par la crise liée au Covid 19, Maroc Telecom revoit ses perspectives pour l'année 2020, à périmètre et change constants :

Chiffre d'affaires en légère baisse ;

EBITDA en légère baisse ;

CAPEX d'environ 10% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.