Maroc Telecom : Cash-Flow Opérationnel ajusté en hausse de 29% à base comparable

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'année 2019, le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 36.517 millions de dirhams, en hausse de 1,3% (+0,9% à base comparable). Cette performance reflète à la fois la poursuite de la croissance des activités au Maroc et la résilience des activités à l'International face à une pression concurrentielle et réglementaire accrue. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe affiche une hausse de 3,5% (+1% à base comparable), grâce à la hausse toujours soutenue de la Data Mobile au Maroc et dans les filiales.

Grâce à une gestion rigoureuse des coûts, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du groupe Maroc Telecom a atteint 18.922 millions de dirhams à fin décembre 2019, en progression de 3,4% à base comparable. Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 51,8%, en hausse de 1,2 pt à base comparable.

À fin 2019, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté du groupe Maroc Telecom s'élève à 11 540 millions de dirhams, en hausse de 4,3% à base comparable, due essentiellement à la progression de l'EBITDA. Le taux de marge d'EBITA ajusté s'améliore de 0,9 pt (+1 pt à base comparable) pour atteindre 31,6%.

Le Résultat Net ajusté part du Groupe affiche une hausse de 1% à base comparable.

Les investissements s'élèvent à 6.788 millions de dirhams, en hausse de 2,2% sur un an et représentent 14,7% du chiffre d'affaires (hors fréquences et licences). Ce niveau d'investissements reste en ligne avec l'objectif annoncé sur l'année.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés s'améliorent de 33,8% (+29% à base comparable), pour atteindre 13.352 millions de dirhams en raison de la croissance de l'EBITDA et d'une bonne gestion du besoin en fonds de roulement.

Au 31 décembre 2019, la dette nette consolidée du groupe Maroc Telecom représente 0,9 fois l'EBITDA annuel du Groupe hors impact de l'IFRS16.

Le groupe propose la distribution de 4,9 milliards de dirhams, soit 5,54 dirhams par action, représentant un rendement de 3,8%.

Décision de l'ANRT

La décision du Comité de gestion de l'ANRT du 17 janvier 2020, relative aux pratiques anticoncurrentielles sur le marché du fixe et des accès à internet fixe à haut débit, a été notifiée à Maroc Telecom le 27 Janvier 2020.

Cette décision exécutoire porte sur une sanction pécuniaire de 3,3 milliards de dirhams et des injonctions relatives aux aspects techniques et tarifaires du dégroupage.

Compte tenu du caractère récent, complexe et exceptionnel de la décision reçue, le dossier est toujours en cours d'analyse par Maroc Telecom. Comme prévu par la loi, Maroc Telecom se réserve également la possibilité de former un recours auprès de la cour d'appel dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. Dans ce contexte, Maroc Telecom a constitué une provision dans ses comptes au 31 décembre 2019 à hauteur de 3,3 milliards de dirhams.

Perspectives du groupe Maroc Telecom pour l'année 2020, à périmètre et change constants :

Chiffre d'affaires stable ;

EBITDA stable ;

CAPEX d'environ 15% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.

A l'occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré : "Hors impact de l'amende de l'ANRT, le groupe Maroc Telecom améliore ses performances et affiche des résultats en croissance, au-dessus de ses objectifs annuels. Il confirme la pertinence de sa stratégie basée sur des réseaux toujours plus performants et une offre de services adaptés aux attentes du marché tant domestique que celui des filiales. Maroc Telecom poursuivra en 2020 ses efforts d'investissement et la digitalisation de ses services pour améliorer le parcours client et l'efficacité opérationnelle de son organisation."