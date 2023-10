Marie Brizard Wine & Spirits : un troisième trimestre difficile

(Boursier.com) — Le groupe Marie Brizard Wine & Spirits a connu un 3ème trimestre en recul avec 45,4 ME de chiffre d'affaires (-6,1% par rapport à 2022) sur une base de comparaison qualifié d'élevée en France et dans un contexte concurrentiel tendu, particulièrement à l'international. En France, la baisse des ventes est de -4,2% sur le trimestre par rapport à 2022, dans un marché des spiritueux en baisse confirmée.

Le chiffre d'affaires de 144,2 ME au 30 septembre 2023 (+6,9 %) demeure en progression par rapport à 2022.

MBWS annonce que la revalorisation des tarifs, effectuée en 2023 sur la quasi-totalité de ses marchés pour tenter de compenser les hausses très significatives des coûts des intrants subies depuis 2022, impacte la demande consommateur.

A ce stade, les hausses de tarifs qui visent à amortir les augmentations du coût des intrants depuis 2022 ne les compensent que partiellement, entraînant en tout état de cause une pression sur la profitabilité de l'activité.

MBWS prévient que l'atonie actuelle de la croissance à l'international, qui reste une priorité de développement du Groupe, se conjugue à un marché français toujours plus mature, concentré et très orienté pouvoir d'achat. Dans ce contexte, MBWS continue à adopter une prudence certaine quant aux perspectives commerciales à court et moyen terme de l'activité.