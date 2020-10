Marie Brizard Wine & Spirits : santé !

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits s'envole de 35% à 1,44 euro à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant la nette amélioration des résultats intermédiaires. Le groupe de spiritueux a enregistré sur les six premiers mois de l'année un EBITDA de 7 ME, en progression de +14,4 ME sur un an, reflétant à la fois l'amélioration de la marge brute et la baisse de près de 23% des charges externes, liée à la diminution volontaire des dépenses de marketing. La perte nette se limite à 1,4 ME pour un chiffre d'affaires de 135,3 ME, en hausse de 0,4% à périmètre et devises constants.

Durant ce premier semestre 2020 marqué par une crise sanitaire mondiale sans précédent, le Groupe a résolument poursuivi sa feuille de route stratégique tout en s'attachant à adapter ses coûts fixes et ses frais généraux en fonction des impacts attendus du Covid-19 sur l'activité. Néanmoins, les perturbations liées au Covid-19 perdurent sur la deuxième partie de l'année, et devant l'incertitude sur la durée de cette crise, le Groupe ne dispose pas encore de la visibilité suffisante sur les perspectives de l'année.

Oddo BHF reste prudent sur le dossier en raison d'un manque de visibilité sur l'évolution de l'activité dans un contexte incertain et évolutif. La vente des activités polonaises n'est pas encore actée et la situation financière du groupe reste délicate et bloquée. Le broker reste ainsi 'neutre' avec un objectif relevé de 15% à 1,15 euro, traduisant une valorisation actualisée par les multiples VE/EBITDA 2022 de Diageo et Pernod Ricard auxquels une décote de 20% est appliquée.