Marie Brizard Wine & Spirits : report du projet d'augmentation de capital au 1er trimestre 2021

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits annonce aujourd'hui que le lancement du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global maximum (prime d'émission incluse) d'environ 105,3 millions d'euros ne pourra pas intervenir d'ici fin 2020.

En effet, les discussions relatives la formalisation de l'accord de principe sur la modification du contrat de fourniture de Scotch Whisky sont toujours en cours entre la Société et son fournisseur, et portent notamment sur les réductions des engagements de volumes minimum à la charge du Groupe en cas de survenance d'aléas liés au Brexit ou à des changements de conditions macro-économiques.

A ce jour, la conclusion d'un accord définitif entre le Groupe et son fournisseur, qui constitue une condition suspensive aux engagements de souscription par son actionnaire majoritaire à l'Augmentation de Capital, demeure donc incertaine. En conséquence, l'Augmentation de Capital, initialement envisagée pour la fin 2020, est à ce jour repoussée à une date ultérieure qui pourrait intervenir début 2021 en cas de conclusion de l'accord susvisé ou de renonciation par COFEPP à cette condition.

Le lancement de l'Augmentation de Capital reste conditionné par ailleurs à la délivrance par l'Autorité des marchés financiers de son approbation sur le prospectus relatif à l'opération et au maintien par l'AMF de la dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat délivrée à COFEPP le 8 décembre 2020.

Il est rappelé que le versement par COFEPP du solde de l'avance en compte courant d'un montant d'environ 7 millions d'euros reste également conditionné à la formalisation de l'accord de principe susvisé avec le fournisseur du Groupe.

Dans ce cadre, la société a conclu ce jour un nouvel avenant à l'accord de refinancement conclu le 20 décembre 2019 entre la Société et COFEPP, afin notamment de reporter la date butoir pour le lancement de l'Augmentation de Capital au 15 mars 2021 au plus tard et, de préciser les modalités de conclusion possible de l'accord avec le fournisseur, à savoir que la conclusion d'un tel accord ne sera pas réputée accomplie dès lors qu'il ne permettrait pas un redressement durable de la Société.

Point sur le projet de cession de Moncigale

MBWS annonce par ailleurs que la procédure d'information-consultation des salariés de Moncigale et de Marie Brizard Wine & Spirits France dans le cadre du projet de cession de la société Moncigale a été finalisée le 30 novembre 2020. La finalisation de la cession de Moncigale reste cependant soumise à la délivrance par l'Autorité de la concurrence de son autorisation sur l'opération. Sous réserve de l'obtention de cette autorisation, la cession devrait intervenir d'ici fin janvier/ début février 2021.

Calendrier financier

Publication du Chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 11 février 2021.