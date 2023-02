Marie Brizard Wine & Spirits : recule après le point annuel

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits cède 1,8% à 2,2 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires 2022 de 181,3 millions d'euros, en hausse de +7,8%. Le contexte de très forte inflation sur les prix des matières premières et les coûts de l'énergie, qui s'est amplifié au second semestre 2022, perdure en ce début d'année 2023, ce qui rend d'autant plus impératif la mise en oeuvre de hausses tarifaires auprès de l'ensemble de nos clients. Les répercussions potentielles sur le niveau des ventes et les tendances consommateurs incitent le Groupe à la prudence concernant l'activité commerciale à l'horizon du 1er semestre 2023, a souligné le management en guise de perspectives.

Oddo BHF laisse ses prévisions quasi inchangées. Les résultats annuels seront publiés mi-avril, et nous en saurons peut-être plus sur la capacité du groupe à passer des hausses de prix pour compenser l'inflation des couts, en particulier en France où les négociations commerciales semblent plus ardues cette année., explique le broker Toutefois, le positionnement des marques de MWBS en France (moins haut de gamme et à des prix plus compétitifs que certains concurrents) serait plus en adéquation avec les besoins des consommateurs dans la conjoncture inflationniste actuelle. L'analyste estime que cela pourrait conférer à MWBS ainsi un meilleur pouvoir de négociation, outre du fait d'être contraint de mettre sous allocation certaines marques selon les volumes disponibles. Il reste 'neutre' sur le titre.