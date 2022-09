Marie Brizard Wine & Spirits : rachat d'actions

(Boursier.com) — Conformément aux dispositions des articles 241-2 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que du règlement européen no 596/2014 du 16 avril 2014, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par Marie Brizard Wine & Spirits dans le cadre de l'autorisation donnée dans la 11ème résolution de l'Assemblée générale mixte de ses actionnaires en date du 30 juin 2022.

La société détenant directement ou indirectement au 31 juillet 2022, 133.897 de ses propres actions, correspondant à 0,12% du capital social à ce jour, le nombre maximum d'actions pouvant être rachetées sur cette base est de 11.061.698 actions, soit 9,88% du capital social, étant précisé que cette possibilité de rachat pourra être augmentée dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social (à quelque moment que ce soit) au cas où la société procèderait, notamment, à la cession ou à l'utilisation d'actions auto-détenues.

Le prix unitaire d'achat ne pourra excéder trois euros (3 EUR), sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations portant sur les capitaux propres de la Société. En conséquence, le montant maximum théorique que la Société serait susceptible de payer dans l'hypothèse d'achat au prix maximum unitaire de trois euros (3 euros) s'élèverait, sur la base du capital social actuel, à trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-cinq euros (33.586.785 euros), correspondant à l'achat d'un nombre maximum de onze millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-quinze (11.195.595) actions.

Les titres que la Société se propose d'acquérir sont les actions ordinaires de la Société admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0000060873.

Durée du programme de rachat

Le programme de rachat a une durée de dix-huit (18) mois à compter du jour de l'Assemblée Générale l'autorisant, soit jusqu'au 30 novembre 2023.

Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées ci-dessus sera portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées par l'article 221-3 du règlement général de l'AMF