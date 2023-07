Marie Brizard Wine & Spirits : la profitabilité reste sous pression

(Boursier.com) — Le groupe Marie Brizard Wine & Spirits affiche un chiffre d'affaires au 30 juin 2023 de 98,8 ME, en hausse de 14,3% par rapport au 1er semestre 2022, grâce à une performance positive d'une partie de l'activité à l'international et à une progression des ventes sous marques stratégiques en France.

MBWS parle notamment d'une amélioration de l'activité commerciale en France sur le 2ème trimestre 2023, avec une hausse des ventes de 12,6% par rapport au 2ème trimestre 2022. Cette performance est rendue possible, malgré un marché des spiritueux toujours en ralentissement, grâce à une diminution du taux de ruptures comparée à celles subies au 1er trimestre 2023, cumulées aux revalorisations tarifaires pratiquées au 1er semestre de l'année.

MBWS rappelle cependant qu'à ce stade, les hausses de tarifs qui visent à amortir les augmentations du coût des intrants depuis 2022, ne les compensent que partiellement, entraînant en tout état de cause une pression sur la profitabilité de l'activité.

Le Groupe continue de suivre au plus près l'élasticité de la demande des consommateurs face aux hausses de prix et aux conséquences concernant certaines catégories de produits (vodka et cognac notamment) et s'attache à maintenir sa capacité d'adaptation et le cap opérationnel, malgré ces difficultés.

" Le manque de visibilité à court et moyen terme requiert toujours d'adopter une certaine prudence quant aux perspectives annuelles du groupe ", prévient MBWS.