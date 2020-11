Marie Brizard Wine & Spirits : informations préalables à l'AG extraordinaire du 30 novembre

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits rappelle à ses actionnaires que l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société se tiendra le 30 novembre 2020 à 14h30 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur George Graux, Président du Conseil d'administration.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 et prorogée par le décret no2020-925 du 29 juillet 2020, elle se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires sont donc invités à participer à l'Assemblée générale en votant exclusivement par correspondance ou en donnant mandat à l'aide du formulaire de vote par correspondance ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS.

A ce titre, il est précisé que conformément à l'article 6 du décret no2020-418 les mandats à personne dénommée devront être réceptionnés jusqu'au quatrième jour précédant la tenue de l'Assemblée générale, soit le 26 novembre 2020, à minuit (heure de Paris) et que les instructions du mandataire doivent être également transmises dans le même délai, sous la forme d'un formulaire de vote par correspondance, par e-mail à l'adresse électronique suivante : actionnaire@mbws.com ou sur la plateforme VOTACCESS.

En conséquence, il ne pourra être délivré aucune carte d'admission aux actionnaires ou à leurs mandataires qui en feraient la demande.

Aucune question ne pourra être posée pendant l'Assemblée générale et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l'ordre du jour pendant l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale fera l'objet d'une retransmission audio en direct. Les modalités d'accès à cette retransmission seront mises en ligne préalablement à l'Assemblée sur la rubrique dédiée : http://fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2020.

Les documents préparatoires et informations relatives à ladite assemblée, prévus par l'article R. 22573-1 du code de commerce, sont disponibles sur le site Internet de la Société (https://fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2020).

Une présentation financière préparée par la Direction Générale sera mise en ligne sur le site Internet de la Société préalablement à l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration de la Société se réunira le 30 novembre 2020 en amont de l'Assemblée afin de répondre aux diverses questions écrites qui lui auront été transmises. Les réponses seront mises en ligne le jour même sur le site Internet de la société.