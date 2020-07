Marie Brizard Wine & Spirits flambe après les dernières avancées

Marie Brizard Wine & Spirits flambe après les dernières avancées









Crédit photo © Belvedere

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits est très entouré en cette fin de semaine. Pour sa reprise de cotations, le titre s'envole de 15,6% à 1,29 euro dans de très gros volumes. Il faut dire que le groupe de spiritueux, en grandes difficultés, a annoncé hier soir la conclusion d'un accord (sous conditions suspensives) avec United Beverages en vue de la cession des activités du Groupe en Pologne. En cas de finalisation, attendue d'ici 2 à 4 mois, cet accord permettrait à MBWS de sortir de son périmètre une activité déficitaire, qui a généré un EBITDA de -9.3 millions d'euros en 2019 et a substantiellement grevé ces dernières années le retour à la profitabilité de l'entreprise.

L'accord prévoit le versement d'un prix de cession en plusieurs échéances. Par ailleurs, compte tenu de la dette financière nette liée à l'activité cédée, l'impact immédiat en trésorerie demeurera très limité.

En outre, MBWS a conclu un nouvel accord avec la COFEPP, son actionnaire majoritaire, qui verra ce dernier mettre à disposition du groupe un montant complémentaire à hauteur de 5,5 millions d'euros maximum (en lieu et place de l'avance complémentaire initialement prévue de 4 ME) en fonction des besoins de trésorerie immédiats du Groupe. La firme rappelle néanmoins que les créances détenues par la COFEPP sur le Groupe ont vocation à être converties en actions ordinaires dans le cadre d'une augmentation de capital, telle qu'annoncée précédemment, dont les termes et conditions demeurent inchangés. Des précisions complémentaires sur les modalités et le calendrier de l'augmentation de capital seront apportées ultérieurement.