Marie Brizard Wine & Spirits cède Moncigale

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits et Grands Vins JC BOISSET, société-mère du groupe éponyme, ont signé une promesse unilatérale d'achat de 100% des actions de la société Moncigale SAS. La finalisation de cette opération devrait intervenir entre le 4ème trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, après l'information-consultation des salariés et sous réserve de l'approbation des autorités françaises de la concurrence.

Face à la baisse de consommation du vin et des boissons aromatisées à base de vin (BABV) en France, Moncigale connait, depuis plusieurs années, un repli de son chiffre d'affaires (- 15% en 2019 à 72,2 ME) et dégage un EBITDA négatif. "Le coeur de marché de Moncigale se situant à l'intersection du marché de marques de distributeur, de marques propres de vins et boissons à base de vin, le positionnement de MBWS, majoritairement axé sur les spiritueux, ne permet pas de créer les synergies nécessaires à la croissance de Moncigale au sein du groupe", explique MBWS.