Marie Brizard Wine & Spirits annonce des avancées majeures dans la réalisation de son plan stratégique









(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits annonce la signature d'un accord sous conditions suspensives avec United Beverages S.A. pour l'acquisition de la totalité des actions de MBWS Polska et d'une partie des actions de Polmos Lancut en Pologne. La clôture de l'accord devrait avoir lieu d'ici 2 à 4 mois. Il est rappelé que la contribution de l'activité polonaise est négative dans la quote-part des résultats du Groupe, a généré un EBITDA de -9,3 millions d'euros en 2019, et a donc substantiellement grevé ces dernières années le retour à la profitabilité.

Cet accord, conclu à l'issue d'un processus compétitif rigoureux, s'inscrit dans la volonté stratégique de MBWS d'évaluer chacune de ses activités au regard de leur capacité à créer de la valeur pour le Groupe sur le long terme afin de rétablir de façon pérenne sa profitabilité. Il constitue ainsi une étape importante de la poursuite de l'exécution du plan stratégique 2019-2022. L'accord prévoit le versement d'un prix de cession en plusieurs échéances. Par ailleurs, compte tenu de la dette financière nette liée à l'activité cédée, l'impact immédiat en trésorerie demeurera très limité.

En grande difficulté depuis de nombreuses années et malgré les améliorations récentes induites par les efforts de productivité et une politique commerciale sélective, l'activité polonaise de MBWS ne possède ni la présence ni la taille critique requises pour atteindre les objectifs de rentabilité pérenne à moyen et long terme. Face à ce constat, et jugeant les perspectives d'amélioration organique difficiles, le conseil d'administration du Groupe a conclu que l'option la plus favorable, notamment en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires, serait de mener un processus de vente afin de trouver le bon partenaire disposant d'une taille critique.

L'accord actuel garantit en outre que MBWS et le groupe United Beverages continueront à travailler en étroite collaboration en tant que partenaires. Plus précisément, le groupe United Beverages poursuivra la production de la vodka Sobieski (une marque qui continuera à appartenir à MBWS S.A.) pour MBWS dans les distilleries et centre d'embouteillage concernés par cette cession. De plus, un nombre important de marques internationales de MBWS seront importées par le groupe United Beverages à travers la mise en oeuvre d'un nouvel accord de distribution.

L'accord actuel demeure soumis à des conditions suspensives, notamment liées à la réglementation au titre des concentrations et au remboursement de certaines dettes financières liées au financement des activités polonaises.