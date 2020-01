Marie Brizard Wine & Spirits : accord de cession à COFEPP de l'ensemble des créances des prêteurs bancaires

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits annonce la conclusion d'un accord tripartite portant sur la cession, par les prêteurs bancaires de MBWS, de la dette bancaire de la société (à savoir le contrat de crédits d'un montant en principal de 45 ME conclu le 26 juillet 2017 et les garanties attachées - en ce compris un nantissement de premier rang sur la marque William Peel - ainsi que la quasi-totalité des découverts tirés à date) à Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), actionnaire majoritaire de la société, qui détient à ce jour 50,97% du capital de MBWS. La cession effective desdites créances interviendra dans les prochains jours. Dans ce cadre, COFEPP a accordé concomitamment à MBWS un moratoire à l'exigibilité de l'ensemble des créances bancaires rachetées ayant vocation à être capitalisées dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée.

Conformément à l'accord conclu le 20 décembre auquel a adhéré la filiale MBWS France, COFEPP a conclu avec MBWS France une première avance en compte courant d'un montant en principal de 7,6 ME (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro +425 bps), qui sera mise à disposition de MBWS France dans les prochains jours, afin de couvrir le besoin de trésorerie jusqu'à mi-mars 2020. En garantie de cette première avance, MBWS s'est portée caution de sa filiale MBWS France, et cette dernière a consenti des nantissements de ses marques Marie Brizard, ainsi que des nantissements sur les titres de la société Cognac Gautier, et sur les créances qu'elle détient sur cette société.

COFEPP et MBWS sont convenues par ailleurs de reporter au 31 janvier 2020 la date limite de levée des conditions suspensives pour la mise à disposition de la seconde tranche d'environ 7,4 ME au titre du Bridge numéro 1, qui sera utilisée pour les besoins de l'activité en Pologne.

L'accord signé avec COFEPP le 20 décembre dernier prévoit également une seconde avance en compte courant d'un montant de 17 millions d'euros (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro +425 bps), qui serait mise à disposition de MBWS au cours du premier trimestre 2020 (Bridge numéro 2), sous condition de l'accord de principe des créanciers publics sur un moratoire portant sur une partie des dettes fiscales et sociales, de la modification d'un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS, et de la stabilité des besoins de trésorerie estimés pour 2020. Le Bridge numéro 2 serait garanti par plusieurs sûretés complémentaires sur les actifs du groupe, en particulier des nantissements de second rang sur les marques Sobiesksi, Marie Brizard et William Peel, ainsi qu'un nantissement des titres des sociétés MBWS France (en premier rang) et Cognac Gautier (en second rang).

Les modalités (notamment montant, prix de souscription et garantie de COFEPP) de l'augmentation de capital de MBWS décrites dans le communiqué du 20 décembre, et les conditions préalables à une telle opération, demeurent inchangées. Des précisions seront apportées ultérieurement sur les termes exacts de l'augmentation de capital en fonction de l'avancement de la levée des conditions suspensives.