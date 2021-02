Marie Brizard Wine ans Spirits : repli de l'activité au 4ème trimestre

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits annonce son chiffre d'affaires non audité du 4ème trimestre 2020, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, ainsi que son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice 2020.

En application de la norme IFRS 5 relative aux 'entités cédées et destinées à être cédées', le périmètre du chiffre d'affaires présenté a été retraité suite à la décision de céder les activités Pologne et Moncigale. La cession effective des activités en Pologne a été communiquée le 23 octobre 2020. La signature de la cession de Moncigale a été communiquée le 14 octobre 2020 et a été confirmée suite à l'accord obtenu de l'ADLC le 4 février dernier. Le résultat de ces activités cédées sera présenté, dans le cadre des comptes annuels 2020, sur une seule ligne du compte de résultat pour les exercices 2019 et 2020.

Le chiffre d'affaires 2020 est de 168,4 ME, en légère amélioration de +2,5% (hors Pologne et Moncigale), dans un contexte de pandémie favorisant les ventes de vrac et pénalisant particulièrement les cluster WEMEA, et les Autres pays de CEE sur l'année. Le groupe évoque une relative résistance en France et des volumes soutenus aux Etats-Unis, liés au démarrage du nouveau partenariat de distribution. L'activité du 4ème trimestre (hors Pologne et Moncigale) est de 41,5 ME, en retrait limité de -1,4%, avec une activité Marques (-8,8%) à nouveau impactée par les reconfinements dans certains pays et, dans un marché promotionnel, de bonnes performances en France malgré l'impact du contexte Covid-19, Aux Etats-Unis, le trimestre est en décélération, reflétant une maîtrise volontaire du niveau des stocks.

En ligne avec la stratégie du groupe de développer des actions créatrices de valeur, notamment à travers des partenariats, MBWS a choisi de mutualiser les forces commerciales déployées sur certains pays dans lesquels il ne possède pas de filiales de distribution. Dans le cadre de cet accord, et à compter de début janvier 2021, les équipes commerciales de La Martiniquaise ou Bardinet représenteront les marques du groupe en Europe de l'Ouest (hors UK), Scandinavie (hors Danemark), Afrique, Moyen Orient et Amérique Latine. L'organisation commerciale internationale continuera de s'adapter pour permettre le meilleur développement des marques sur les marchés internationaux, marchés qui constituent un relais de croissance majeur...