Mare Nostrum : ventes trimestrielles à -13,9%

Mare Nostrum : ventes trimestrielles à -13,9%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Mare Nostrum sur le 1er trimestre 2020 s'inscrit à 31,5 ME, -13,9% après un fort ralentissement sur le mois de mars.

A fin février, le groupe affichait une croissance de près de 3% de son chiffre d'affaires portée par la bonne tenue de ses activités et l'intégration réussie du groupe AT Patrimoine acquis en novembre 2019.

La récente filiale du Groupe, spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, contribue pour 1,5 ME au chiffre d'affaires consolidé et affiche sur le trimestre une croissance dynamique de 14%.