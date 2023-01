Mare Nostrum : très bon 4e trimestre

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, réalise un chiffre d'affaires annuel 2022 de 171,4 millions d'euros en croissance de +10% dépassant les meilleurs niveaux du Groupe. Cette performance historique est portée par un 4e trimestre de très bon niveau à 46,1 ME (+11%) et bénéficie de la bonne dynamique de tous les métiers qui ont progressé à l'unisson sur l'exercice 2022.

L'activité Travail Temporaire (86% du chiffre d'affaires Groupe) s'établit à 147,4 ME en croissance de +9%, surperformant le secteur qui progresse de +8,4% sur la même période. L'activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) s'établit à 8,9 ME sur l'année soit une amélioration de +4% par rapport à 2021. Il dépasse ainsi son plus haut niveau historique (+2% par rapport à 2019). Dans un marché du portage salarial qui poursuit sa concentration, cette progression de l'activité démontre la pertinence du positionnement de l'offre du Groupe sur ce segment en mutation. La division Prestations de services RH contribue désormais pour 2% au chiffre d'affaires du Groupe et enregistre sur l'année 2022 une nette progression de son activité à 3,7 ME (+53%) grâce à l'intégration réussie des activités d'Uni'TT et de l'Agence Unique. A périmètre comparable, la croissance organique demeure solide à +7% pour un chiffre d'affaires de 2,6 ME notamment porté par l'accompagnement à la mobilité (logement) de personnels détachés.

La division Recrutement s'élève à 2,2 ME sur l'année 2022 et enregistre une croissance de +12% comparée à 2021, tirée par les régions de Lyon et Toulouse où la demande a plus fortement progressé.

"Porté par une base d'activité solide et une offre RH diversifiée, Mare Nostrum démontre sa capacité à développer ses activités à plus forte marge et à se positionner sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Ces actions permettront au Groupe d'améliorer sa rentabilité sur l'exercice 2022 et confortent son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI", indique le management.