Mare Nostrum suspendu en bourse

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert des ressources humaines pour les PME/ETI, a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre (FR0013400835 - ALMAR) à compter de ce mardi, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. Pour le premier semestre, le groupe avait affiché une perte nette part du groupe de 1,9 ME. Au 30 juin 2023, les disponibilités du groupe s'élevaient à 17,6 ME et l'endettement financier net à 14,8 ME pour 8,1 ME de capitaux propres. La trésorerie consolidée s'élevait au 9 novembre à 9,1 ME et l'endettement financier net à 9,1 ME.