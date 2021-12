Mare Nostrum se renforce dans le médico-social

(Boursier.com) — Mare Nostrum annonce l'acquisition de la société UNI'TT, spécialisée dans la gestion et prestation de services RH. Avec cette acquisition, le Groupe renforce son positionnement dans le médico-social ainsi que son offre de gestion des Ressources Humaines externalisée.

UNI'TT travaille avec des agences d'intérim coopératives dédiées aux secteurs du sanitaire et du médico-social. Elle met à leur disposition un ensemble de solutions RH innovantes pour optimiser la gestion de leur back office sur les aspects juridiques (gestion et sécurisation des contrats de travail), Paie (gestion de la paie et de la facturation associée) et sociaux (gestion administrative). Cette activité vient compléter l'offre d'Inalvéa Développement, acquise par le Groupe en octobre 2020.

Forte des besoins croissants dans le secteur de la santé, l'activité d'UNI'TT est en plein développement. Son rapprochement avec Mare Nostrum devrait lui donner les moyens nécessaires pour accompagner cette montée en puissance. La société profitable a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 335 kE, et devrait afficher une progression de son activité sur l'exercice 2021 portée par un 1er semestre 2021 en croissance de +18% par rapport à 2020.

Ce rapprochement conforte la stratégie de Mare Nostrum de diversification de son offre RH et du développement de ses prestations de services à forte valeur ajoutée. Portée par la croissance d'Inalvéa Développement, la nouvelle division Plateformes de services RH a multiplié par 3 son chiffre d'affaires à fin septembre 2021[2] et devrait dépasser les 15 000 bulletins de paie traités par mois.

Cette opération réalisée via l'acquisition de 50% du capital et la prise de contrôle de la société, est totalement auto-financée par le Groupe.

Avec cette acquisition, Mare Nostrum poursuit sa stratégie de croissance mixte et confirme son ambition de doubler de taille d'ici 2024 afin de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.