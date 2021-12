Mare Nostrum renforce sa direction

(Boursier.com) — Mare Nostrum étoffe sa direction d'un nouveau talent avec la nomination de Mme Hanane Blanco au poste de Secrétaire Générale du Groupe et membre du Comex.

Hanane Blanco dispose d'une vingtaine années d'expérience, dont une dizaine passée essentiellement dans les services (conseil, édition de logiciels) en tant que Directrice Financière aux domaines d'intervention élargis aux Ressources Humaines (RH) et/ou Systèmes d'Information (SI). Au cours de son parcours, Hanane a développé un large spectre de compétences financières et RH ainsi que de fortes affinités avec les projets d'évolution de SI. Ce riche parcours professionnel lui permet de maîtriser les contextes de croissance et de transformation des PME/ETI. Au sein de Mare Nostrum, et en collaboration avec les différentes divisions du Groupe, Hanane Blanco aura pour missions de participer activement à la définition et à la mise en oeuvre des politiques financières et RH du Groupe, d'animer les équipes Finances, RH et Services généraux, mais également de proposer et piloter des projets structurants pour accompagner la croissance du Groupe.