Mare Nostrum présentera le 22 mai sa nouvelle feuille de route "Horizon 2025"

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a réalisé un chiffre d'affaires annuel 2022 de 172,2 ME en croissance de +10,6%. Cette performance confirme la bonne dynamique de tous les métiers et la pertinence du positionnement de l'offre du groupe, qui se traduit par la diversification du portefeuille d'activités.

Comme annoncé, le renforcement des effectifs effectué en cours d'exercice lié à l'ouverture de nouveaux sites, au développement des divisions Formation et Recrutement ou encore le renforcement de strates managériales, pèsent sur l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE). En effet, l'optimisation des marges opérée sur le 1er semestre n'a pas permis d'absorber l'augmentation des charges de personnel, la hausse des coûts liée au contexte géopolitique (énergie, transport, inflation,...) ainsi que l'accroissement des autres charges lié à la croissance de l'activité, notamment les coûts de déplacement et d'hébergement des intérimaires. Ainsi, l'EBE s'établit à 1,7 ME sur 2022, contre 2,5 ME l'an passé.

En conséquence, le Résultat d'exploitation s'élève à -0,5 ME et le Résultat net de l'ensemble consolidé à -1,7 ME suite à la comptabilisation d'un résultat exceptionnel de -0,1 ME (contre - 0,9 ME en 2021) et d'une charge d'IS de 0,7 ME.

Les disponibilités du Groupe au 31 décembre 2022 s'élèvent à 12 ME (contre 11,8 ME au 30 juin 2022). L'endettement net s'inscrit à 18 ME et porte le ratio d'endettement net à 182% à fin décembre 2022.

Dans la droite ligne de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 s'établit à 42,9 ME, en croissance de 8% par rapport à un T1 2022 qui avait déjà progressé de 15% l'an passé.

Mise en place du plan stratégique "Horizon 2025" pour un retour à une rentabilité normative

Les chiffres du 1er trimestre attestent de la capacité du Groupe à générer de la croissance et à répondre aux besoins ciblés en ressources humaines des entreprises. Fort de cet atout majeur et d'une base d'activité solide, Mare Nostrum va mettre en oeuvre son plan stratégique d'envergure " Horizon 2025" afin d'améliorer ses marges et retrouver à terme un niveau de rentabilité prospère (Taux d'EBITDA plancher de 2,5% du Chiffre d'Affaires et Résultat Net positif).

Ce plan sera principalement axé sur les mesures suivantes :

Recentrage sur les activités à plus forte marge;

Amélioration des taux de marge brute;

Intensification de l'optimisation des charges d'exploitation.

Afin de dégager des marges de manoeuvre, le groupe a d'ores et déjà entamé des discussions avec ses principaux créanciers, destinées notamment à réaménager son endettement.

Fort d'une nouvelle feuille de route, Mare Nostrum va capitaliser sur ses expertises, poursuivre la consolidation de ses bases et mener les mesures qui s'imposent afin de renouer rapidement avec la profitabilité et retrouver à terme ses meilleurs niveaux de performances financières.

Nicolas Cuynat, Président-Directeur Général de Mare Nostrum, a commenté : "L'année 2022, s'est inscrite dans notre histoire, comme celle du point d'inflexion qui va nous permettre de nous redessiner. Dans un marché incertain, nos équipes ont su saisir les opportunités de croissance pour faire rayonner nos marques et ainsi renforcer notre empreinte sur toutes nos zones d'implantation. Mais face à ce succès, notre organisation a révélé des axes d'amélioration lui imposant de s'adapter, et d'accroître son agilité pour retrouver le chemin de la rentabilité. En ce sens, le groupe a engagé dès le second semestre, une réflexion majeure sur sa capacité à mieux structurer son développement. Mare Nostrum présentera le 22 mai prochain sa nouvelle feuille de route "Horizon 2025" destinée à retrouver la voie de la performance et prospérité financières."

Prochains rendez-vous :

22 mai 2023 à 15h : Présentation du plan stratégique "Horizon 2025"

20 juin 2023 à 11h : Assemblée Générale Mixte.