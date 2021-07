Mare Nostrum : poursuite du plan de développement 2021-2023 de Grands Travaux Facilities

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit le déploiement de son offre Grands Travaux Facilities au travers du plan de développement ambitieux initié fin 20201 et annonce l'élargissement de ses accords avec de grands groupes de construction séduits par l'offre globale proposée autant que par la qualité du personnel spécifique recruté.

Expert reconnu dans le secteur des grands travaux, Grands Travaux Facilities a élargi son périmètre d'accords avec le groupe Eiffage, à qui il propose du personnel dans différentes activités et types de métiers (maçonnerie, conducteurs d'engins...) et avec Bouygues Travaux Publics, pour qui il recrute, notamment, du personnel spécialisé capable de conduire une pelle guidée par GPS pour les travaux d'enrochement du chantier d'extension du port de Port-La Nouvelle dans l'Aude.

Mare Nostrum accompagnera ses clients sur le chantier du tunnel Lyon-Turin

Par ailleurs, l'ouverture prochaine d'une agence Grands Travaux Facilities dans la vallée de la Maurienne, permettra au Groupe d'accompagner sur le chantier LGV Lyon-Turin ses clients NGE et Eiffage qui ont été retenus pour ce chantier d'envergure. Ce dernier durera plus de 10 ans et sera à l'origine de l'un des plus longs tunnels du monde. Ces récentes concrétisations témoignent de la confiance des clients et intérimaires auprès desquels la marque apparaît comme le spécialiste du recrutement pour les grands chantiers. En renforçant ses positions en matière de prestations de services dans le secteur des Ressources Humaines, Mare Nostrum prouve sa capacité à proposer offre de proximité avec une main-d'oeuvre très qualifiée pour ses clients grands comptes et son expertise en matière de sourcing/recrutement pour les populations en grands déplacements.

Une offre globale qui accompagne tous les besoins de ses clients

Fort de son expertise dans la gestion des Ressources Humaines des grands chantiers, Grands Travaux Facilities accompagne ses clients dans la réalisation des heures d'insertion du public éloigné de l'emploi à travers les agences labelisées RSEi (Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives), conventionnées par les villes et les métropoles dans lesquels elles sont implantées. Illustrant l'excellence sociale et sociétale des entreprises, l'obtention de ce label permet à Grands Travaux Facilities de proposer à ses clients une offre globale pour répondre aux exigences des clauses en matière d'inclusion des personnes ayant un accès à l'emploi entravé par une situation précaire. En effet, les conseillers se chargent du recrutement ainsi que de toute la partie administrative afin de veiller au respect des consignes en vigueur sur les chantiers publics.

Une application pour répondre rapidement aux demandes des clients

Plus que jamais engagé à répondre à tous les besoins de ses clients sur l'ensemble du territoire, Mare Nostrum a mis en ligne sur Google store et Apple store l'application mobile Grands Travaux Facilities afin que chacun de ses intérimaires puisse indiquer ses disponibilités et recevoir une notification lorsqu'une mission est disponible. Véritable interface avec leur agence, l'application permet de fluidifier les échanges avec leur conseiller et d'accéder rapidement à leurs documents (fiches de paie, signature de contrats, acomptes...) En mettant en place une veille sur ses profils intérimaires, Mare Nostrum peut les déployer rapidement sur les chantiers de ses clients.

En déployant du personnel spécifique et qualifié qui répond aux besoins de chacun de ses clients, Grands Travaux Facilities apparaît comme un expert en matière de prestations de services dans les Ressources Humaines des grands chantiers et confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 25 ME en 2023.

Prochains RDV, le 27 juillet 2021 avec le Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021.