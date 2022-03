Mare Nostrum poursuit la diversification de ses activités

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit la diversification de ses activités avec la signature d'un protocole d'acquisition de 76% du capital de la société l'Agence Unique, spécialisée dans le recrutement de talents autour de 3 pôles d'expertises : Évènementiel, Culture et Entreprises.

Créée en 2016 par Coralie NOBLET, l'Agence Unique offre à ses clients un service complet avec une gestion RH intégrale de leurs évènements allant du recrutement à la gestion opérationnelle (techniciens, régisseurs, artistes, animateurs, maitre d'hôtel,...) jusqu'à la gestion des aspects administratifs (recrutement, contrat, formation, paie, remplacement en cas d'absence...).

L'Agence propose des talents formés et qualifiés dans l'accueil et l'animation pour les sites culturels et touristiques afin de faire vivre aux visiteurs une véritable expérience artistique. Disposant d'un vivier de plus de 7 300 talents, elle est également le partenaire de la réussite de nombreux évènements partout en France en assurant le recrutement et la formation de l'ensemble du personnel (technique, accueil, animation). En complément de ces deux secteurs clés, l'Agence propose également un service sur-mesure de prestations d'accueil en entreprise (standard, conciergerie,...)