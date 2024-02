Mare Nostrum : Point d'étape sur la réorganisation du groupe

(Boursier.com) — Mare Nostrum annonce une étape importante dans son plan de réorganisation qui vise notamment à protéger les intérêts de l'entreprise, de ses employés et de ses partenaires commerciaux.

Comme prévu, après une analyse approfondie de sa structure opérationnelle, le Groupe a pris la décision de procéder à la fermeture d'une vingtaine d'entités, dont une quinzaine de sociétés de travail temporaire qui n'avaient plus d'activité depuis juillet 2023. Les entités restantes concernent des activités non rentables qui ne s'inscrivent plus dans la stratégie long terme de l'entreprise.

Ces fermetures permettront de rationnaliser la structure juridique du Groupe, d'optimiser les coûts opérationnels et auront des conséquences très limitées sur l'emploi (vingtaine de postes). Des mesures d'accompagnement visant à atténuer les impacts sociaux de cette décision ont d'ores et déjà été mises en place.

Cette première étape stratégique s'inscrit dans le plan d'actions engagé par le Groupe qui vise à concentrer ses ressources sur des domaines clés et à optimiser son efficacité opérationnelle. Le groupe Mare Nostrum demeure résolument engagé envers ses partenaires commerciaux, ses collaborateurs et ses actionnaires ; et travaille activement, aux côtés des administrateurs et mandataires judiciaires, à l'élaboration du plan de continuation qui sera soumis au Tribunal de Commerce.