Mare Nostrum : plus de 160.000 masques de protection distribués pour lutter contre l'épidémie de Covid-19









Crédit photo © Mare Nostrum

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a distribué plus de 160.000 masques de protection dans le cadre de la campagne de prévention initiée par son fonds de dotation "In Mare Fundis Aquas" pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Parce que face au virus, chaque geste compte, "In Mare Fundis Aquas" s'engage sur le territoire au travers de sa campagne nationale de distribution de masques chirurgicaux afin que les acteurs locaux puissent équiper leurs salariés et maintenir leur activité en toute sécurité. Depuis décembre 2020, plus de 160 000 masques ont déjà été distribués via une vingtaine d'agences du groupe Mare Nostrum à des associations de commerçants et acteurs locaux de l'emploi de Grenoble, Montauban, Perpignan, Anglet, Narbonne et Lyon.

Plus de 80.000 masques supplémentaires sont en passe d'être distribués dans les prochaines semaines. D'Est en Ouest, l'ensemble des collaborateurs du Groupe se mobilise dans un élan de solidarité pour freiner la circulation du virus et favoriser la continuité de tous les acteurs économiques et sociaux du pays.

Lancé le 29 septembre 2020, "In Mare Fundis Aquas" a pour vocation de devenir un vecteur d'initiatives pour l'emploi et vers l'emploi. Il s'inscrit dans une démarche active afin de donner un cadre organisationnel aux actions solidaires qui font partie de l'ADN du groupe Mare Nostrum, qui souhaite au travers de ce fonds de dotation, se positionner en tant qu'acteur de la solidarité sur ses territoires d'implantation.

Engagé à lutter contre la propagation de la Covid-19, Mare Nostrum a mis à profit son expertise pour lancer une nouvelle offre de formation sur les mesures sanitaires à respecter en période d'épidémie de Covid-19 dès avril 2020. Plus que jamais, la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs de Mare Nostrum illustre la conviction que "les petits ruisseaux font les grandes rivières."