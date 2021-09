Mare Nostrum : Platinum Skills, nouvelle offre Formation du groupe

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a comme annoncé procédé à une refonte de son offre globale de Formation sous l'impulsion d'Anne Poinson qui a pris la tête du Pôle en début d'année.

Au travers de son offre désormais unifiée sous la bannière "Platinum Skills", le groupe va accompagner les entreprises de toutes tailles en formant leurs futures ressources et en augmentant l'employabilité de leurs collaborateurs. Cette offre repensée et réorganisée vise à simplifier, homogénéiser et rendre plus cohérente les différentes marques du groupe dans ce domaine.