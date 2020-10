Mare Nostrum : petite acquisition

(Boursier.com) — Mare Nostrum sur le terrain de la croissance externe. La société annonce l'acquisition d'Inalvea Développement, dédiée à la gestion du back office des agences d'intérim du médico-social et plus spécifiquement des SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif).

Fondée en 2016 Inalvea Developpement est spécialisée dans les prestations de la société couvrent notamment le recrutement des intérimaires, l'établissement des fiches de paie, la facturation ainsi que le conseil juridique et la formation.

Inalvea Developpement s'appuie sur une équipe d'une quinzaine de personnes et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires profitable de 1,2 ME, qui a doublé en un an.

"Les besoins croissants des établissements de soins et des hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire devraient accompagner la montée en puissance de l'activité", estime Mare Nostrum.