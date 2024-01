Mare Nostrum : ouverture d'une procédure de sauvegarde

(Boursier.com) — Le Tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de Mare Nostrum afin de sécuriser le développement du Groupe.

Depuis plus d'un an, les conséquences de la crise sanitaire et la conjoncture économique ont durablement impacté les comptes et la trésorerie de Mare Nostrum. Ce dernier a été confronté à des pressions financières accrues en raison d'un ralentissement de ses activités ayant entrainé la mise en place du plan 'Horizon 2025', du remboursement de ses échéances (notamment du PGE) et d'une baisse de l'activité en travail temporaire plus importante que prévu sur le deuxième semestre 2023. Dans ce contexte et face aux incertitudes du marché, la société a souhaité protéger sa trésorerie et a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Grenoble.

Cette procédure a notamment pour objectif de protéger les intérêts de l'entreprise, de ses employés et de ses partenaires commerciaux. Elle devrait permettre au Groupe d'accélérer et de renforcer les actions de réorganisation prévues dans le plan 'Horizon 2025' et d'étudier différentes sources de financement complémentaires pour surmonter les défis financiers auxquels elle est confrontée.

Dans ce cadre, le tribunal a désigné la SERARL FHBX, en la personne de Maître Charlotte Fort et Maître Gaël Couturier, la SELARL Anasta, en la personne de Me Marc Chapon, et la SELARL AJP, en la personne de Me Ludivine Sapin en qualité d'administrateurs judiciaires.

Le Tribunal de Commerce a ouvert une période d'observation de 6 mois.

Le processus de sauvegarde n'aura aucun impact immédiat sur les opérations quotidiennes de l'entreprise. Les clients, les employés et les partenaires commerciaux peuvent continuer à compter sur les services de Mare Nostrum sans interruption pendant la période de sauvegarde.

La direction du Groupe est "optimiste quant à la réussite de ce processus de sauvegarde et à la création d'une base solide pour l'avenir". Elle tient à "exprimer sa gratitude envers ses employés, ses clients et ses partenaires pour leur soutien continu".

Mare Nostrum a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions à compter de l'ouverture des marchés le 25 janvier 2024 et tiendra régulièrement informé le marché de l'avancement de la procédure et des actions mises en oeuvre.

L'action Mare Nostrum est actuellement sur un cours de 0,73 euro.