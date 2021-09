Mare Nostrum : nette reprise de l'activité

(Boursier.com) — Mare Nostrum confirme la progression de son activité sur le 1er semestre 2021 portée par la levée des mesures de confinement et la reprise de l'économie du pays.

Après une forte progression sur le 2ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires atteint 75,7 ME au 30 juin 2021 contre 52,6 ME l'an passé soit +44%.

L'EBE s'établit à 1,2 ME en progression de plus de 3 ME par rapport à l'an passé et retrouve le niveau du 1er semestre 2019.

De même, le Résultat d'exploitation s'élève à 0,5 ME contre une perte de -2,9 ME au S1 2020.

Le Résultat net s'inscrit à -0,6 ME et progresse de 3,7 ME par rapport à l'an passé.

L'endettement net s'inscrit à 15,1 ME et le ratio d'endettement net à 127% au 30 juin 2021. Ce dernier devrait graduellement s'améliorer soutenu par la progression de l'activité.