Mare Nostrum muscle sa gouvernance

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des ressources humaines pour les PME/ETI, a tenu son assemblée générale mixte hier à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuynat, PDG. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 6.104.341 actions sur les 7.307.673 actions ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 83,53%. Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des voix des personnes présentes, représentées ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale qui a ainsi approuvé la nomination de trois administratrices indépendantes : Mme Valérie Lorentz-Poinsot, Mme Virginie Boissimon-Smolders et Mme Florence Poivey.

Nicolas Cuynat se félicite du renforcement de la gouvernance du groupe : "Nous sommes fiers d'accueillir dans notre Conseil d'administration ces trois femmes talentueuses qui, par leurs expériences, leurs expertises et leurs engagements respectifs dans l'entrepreneuriat, la formation et le digital, viendront enrichir et accompagner le développement et les projets innovants du Groupe dans le domaine des Ressources Humaines".