Mare Nostrum : Linkeys nomme un Directeur des nouvelles technologies

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Linkeys , la solution 100% digitale du groupe Mare Nostrum dédiée au recrutement par cooptation, annonce la poursuite de son développement avec la nomination de Damien Bigot au poste de Directeur des nouvelles technologies.

L'expertise pointue de Damien Bigot dans la création et la stratégie de développement d'un produit permet à Linkeys de continuer à innover pour proposer des solutions toujours plus efficientes à ses utilisateurs.

Damien Bigot travaille déjà à la mise en oeuvre d'un projet scientifique entre Linkeys et des universités afin de proposer puis superviser une thèse dans le domaine du recrutement.

La nomination de Damien Bigot au poste de Directeur des nouvelles technologies chez Linkeys illustre la volonté de Mare Nostrum de développer un relais de croissance à forte valeur ajoutée avec une offre RH différenciante et innovante. En renforçant sa filiale, le groupe confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.