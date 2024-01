Mare Nostrum : léger repli du chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Mare Nostrum, actuellement sous procédure de sauvegarde, annonce un chiffre d'affaires 2023 de 167,8 ME, en recul de 2%. L'activité Travail Temporaire s'élève à 143,8 ME (-2,4%) après un 4ème trimestre en retrait de 13% notamment lié à un net ralentissement dans le secteur du bâtiment. Il s'agit cependant d'une tendance générale puisque le marché du Travail Temporaire affiche également un retrait plus marqué sur le dernier trimestre (hors mois de décembre) de -8,9% par rapport à 2022. Le division Formation voit son chiffre d'affaires annuel s'établir à 10,2 ME, en croissance de 11%, portée par une bonne dynamique commerciale qui devrait se confirmer sur le début d'année 2024.

A fin décembre 2023, l'activité Portage Salarial résiste bien avec un chiffre d'affaires de 8,7 ME contre 8,9 ME en 2022. Tandis que l'activité Recrutement s'établit sur 2023 à 1,8 ME contre 2,2 ME l'an passé en raison d'une moindre performance des cabinets en Ile-de-France mais en partie compensée par les performances du Sud. Sur l'année 2023, l'activité Prestations de services RH & Autres s'élève, pour sa part, à 3,3 ME contre 3,7 ME l'an dernier.

Comme annoncé, le Groupe a été placé sous sauvegarde afin de protéger les intérêts de l'entreprise, de ses employés et de ses partenaires commerciaux et va s'atteler, durant la période d'observation qui vient de s'ouvrir, à l'élaboration dans les meilleurs délais d'un plan de continuation qui sera soumis au tribunal en collaboration avec les administrateurs et mandataires judiciaires.