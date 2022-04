Mare Nostrum : Le résultat net part du groupe s'approche de l'équilibre

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, voit son chiffre d'affaires progresser de 26% sur l'exercice 2021 pour s'inscrire à 155,6 ME et se rapprocher de ses meilleurs niveaux. Cette progression s'accompagne d'une nette amélioration de l'ensemble des résultats qui acte le retour à une croissance profitable et génératrice de cash à compter du S2. Ces bonnes performances démontrent la capacité du Groupe à tenir ses engagements et mener à bien la feuille de route présentée lors de son introduction en Bourse, en dépit d'un contexte économique et sanitaire sans précédent.

Dans cet environnement inédit, Mare Nostrum a diversifié son offre de services, renforcé ses métiers à plus forte marge, déployé son concept Terra Nostra permettant de réunir l'ensemble de l'offre du Groupe sur un même lieu, et intensifié sa croissance externe via des acquisitions ciblées d'ores et déjà relutives.

Amélioration significative de l'ensemble des résultats et des flux de trésorerie opérationnels

Ces développements structurants et stratégiques permettent au Groupe d'enregistrer une nette progression de ses résultats 2021 et de renouer avec la profitabilité opérationnelle. Porté par l'accélération de l'activité notamment sur le second semestre, et l'amélioration des marges, l'Excédent Brut d'Exploitation s'apprécie de 4,9 ME pour s'établir à 2,5 ME contre -2,4 ME en 2020.

De même, le Résultat d'exploitation progresse de 5,3 ME et redevient significativement positif à 1,2 ME contre -4,1 ME en 2020. Il bénéficie notamment de la montée en puissance des croissances externes du Groupe qui contribuent toutes à l'amélioration des résultats (Altros, AT Patrimoine et Inalvéa Développement). Le Résultat net part du Groupe progresse également de 6,2 ME pour s'approcher de l'équilibre à -0,5 ME (-5,7 ME en 2020).

A fin décembre 2021, Mare Nostrum disposait d'une trésorerie solide de 14,4 ME en dépit des investissements effectués sur la période pour accompagner la croissance des activités. L'endettement net au 31 décembre 2021 s'inscrit à 13,8 ME et le ratio d'endettement net à 114% (contre 127% au 30 juin 2021 et 104% à fin 2020). Par ailleurs, le Groupe a enregistré, pour la 1ère fois depuis sa cotation, des flux de trésorerie opérationnels positifs (+2 ME) et dégagé une capacité d'autofinancement de 0,5 ME sur l'année qui devrait contribuer à l'amélioration de la trésorerie du Groupe.

Le début d'année 2022 vient confirmer la dynamique de croissance engagée dès le second semestre 2021 et la montée en puissance des divisions du Groupe qui enregistrent toutes une croissance à deux chiffres. Ainsi, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 s'établit à 39,7 ME en progression de 15% par rapport au T1 2021 et dépasse les meilleurs niveaux du Groupe (+8% par rapport au T1 2019 de 36,6 ME).

L'activité Travail Temporaire s'élèvent à 33,7 ME, en croissance de + 14% par rapport au T1 2021, et contribue pour 85% au CA Groupe (contre 87% en 2021). La division Formation progresse de 31% pour s'élever à 2,5 ME (6,4% du CA Groupe) portée par le lancement du CFA Arcadia, les bonnes performances d'AT Patrimoine et de Platinium CQFT (formations réglementaires). La division Portage Salarial et mobilité totalise 2,2 ME sur le début d'année et enregistre une croissance de 10%. Bénéficiant de l'effet année pleine de l'intégration d'Inalvéa Développement, ainsi que des premières contributions d'Uni'TT et de L'Agence Unique, la division Prestations de services RH voit son chiffre d'affaires s'inscrire à 0,7 ME (+ 36% par rapport au T1 2021). La reprise confirmée de l'économie permet également à la division Recrutement d'enregistrer un bon début d'année avec un chiffre d'affaires de 0,5 ME en progression de 54% comparé au T1 2021.

A ce jour, le conflit en Ukraine n'a pas d'impact sur le niveau d'activité du Groupe ou le sourcing de main d'oeuvre qui s'opère principalement en Pologne et Roumaine, pour ses implantations à l'Est de l'Europe. Afin de se prémunir de potentiels impacts à plus ou moins long terme sur ses clients industriels ou du BTP, le Groupe a d'ores et déjà engagé une diversification sectorielle vers la Logistique, le Transport et le Tertiaire

Mare Nostrum confirme la bonne tenue de son plan de développement et le retour à ses meilleurs niveaux. Porté par la bonne orientation de ses activités et la contribution croissante des métiers à plus forte marge, le Groupe anticipe un retour à la profitabilité nette dès l'exercice 2022. Bien que prudent quant à l'évolution de la guerre en Ukraine, Mare Nostrum reste confiant sur ses perspectives de développement et confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 240 ME d'ici 2024 afin de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Prochains Rendez-vous

15 juin 2022 : Assemblée Générale

27 juillet 2022 : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022.