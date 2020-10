Mare Nostrum : la crise fait passer le groupe dans le rouge

Mare Nostrum : la crise fait passer le groupe dans le rouge









Crédit photo © Mare Nostrum

(Boursier.com) — Comme tous les acteurs de l'intérim, Mare Nostrum a sévèrement été pénalisé par la pandémie. Sur les six premiers mois de son exercice, Mare Nostrum s'est attaché à maîtriser ses coûts, ses investissements ainsi que son BFR afin de limiter, autant que possible, les effets de la crise. L'activité a chuté, à 52,6 ME, contre 81,6 ME un an plus tôt. Cette baisse d'activité qui pèse sur la marge brute du Groupe porte l'Excédent brut d'Exploitation à -1,9 ME et le Résultat d'exploitation à -2,9 ME malgré la bonne gestion des coûts opérationnels.

Le Résultat financier s'inscrit à -0,4 ME (impact d'emprunts souscrits fin 2019 essentiellement) et le Résultat exceptionnel s'établit à -0,5 ME suite à l'enregistrement d'une provision de 0,3 ME liée à un contrôle fiscal en cours. Ainsi, le Résultat net part du Groupe à fin juin s'inscrit à -3,9 ME, contre un bénéfice de 0,4 ME un an plutôt.

Mare Nostrum a vu son chiffre d'affaires s'établir à 34,1 ME sur le 3ème trimestre (17%) ce qui porte à près de 87 ME les revenus sur 9 mois.