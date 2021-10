Mare Nostrum : l'Assemblée générale se tiendra à Jonage

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, informe ses actionnaires de la tenue d'une Assemblée générale mixte, le jeudi 25 novembre à 9h30 à Jonage.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), bulletin no126. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. L'avis de réunion ainsi que tous les documents et informations prévus au Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la société.