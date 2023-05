Mare Nostrum : L'Agence Unique en vue !

(Boursier.com) — Entité du groupe Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, L'Agence Unique a été désignée lauréate pour concevoir et mettre en oeuvre les actions de médiations au profit de 9 des 11 structures culturelles et patrimoniales du département de l'Isère, au terme d'un appel d'offre lancé au printemps dernier.

Fondée en 2016, par Coralie Noblet, L'Agence Unique est experte dans le recrutement, l'accompagnement et la gestion de talents culturels et événementiels partout en France. Elle propose ainsi à ses clients une offre clé en main, majoritairement co-construite avec ses partenaires. Historiquement basée à Bordeaux, L'Agence Unique est rapidement devenue un acteur innovant dans le milieu culturel girondin grâce à son expertise métier, en témoignent ses partenariats avec la ville de Bordeaux et la Cité du Vin - pour ne citer que ces exemples -, depuis plusieurs années.

Une expertise reconnue, confirmant l'impact du groupe Mare Nostrum sur son territoire

Engagé pour la promotion de la culture au sein de son territoire, le Conseil départemental de l'Isère est attaché à valoriser son patrimoine culturel et artistique auprès de tous ses habitants. Pleinement en phase avec cette ambition locale, L'Agence Unique a été sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offre pour réaliser des actions de médiations culturelles. Parce que l'humain est au coeur de ses actions, L'Agence Unique entend s'appuyer sur son expertise pour s'adapter à l'ensemble des publics, avec la volonté de rendre la culture accessible à tous.

Pour mener à bien ses missions et désireuse d'inscrire son implantation locale dans la durée, L'Agence Unique peut s'appuyer sur l'enracinement du groupe Mare Nostrum, pleinement engagé dans l'écosystème grenoblois. Son implication pour l'emploi, au travers son fonds de dotation In Mare Fundis Aqua, mécène d'Horizon 9, en est un parfait exemple.