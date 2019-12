Mare Nostrum : inauguration d'un nouveau centre de Formation Platinium CQFT à La Clayette

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce l'ouverture d'un centre de formation PLATINIUM CQFT sur la commune de La Clayette (71), dédié à la formation aux métiers de l'industrie, du BTP et des services.

Répondant aux meilleurs référentiels de formation, ce centre a été inauguré vendredi 13 décembre en présence du Maire de la Clayette, Daniel Laroche, de Patrick Linard, conseiller CCI Saône-et-Loire ainsi que des clients, formateurs et partenaires du Groupe. À cette occasion, les participants ont pu découvrir les installations du site qui permettront de recréer de l'activité sur la zone et d'accélérer l'employabilité des candidats au travers de formations de qualité.

Pendant plus de 80 ans, La Clayette fut le berceau de la production du groupe Potain, leader mondial de la grue à tour. Sensible à l'histoire portée par les murs de l'usine de production dont les portes se fermèrent en mars 2010, l'équipe de Platinium-CQFT, accompagnée par le propriétaire des lieux, M. Pizzone, ont souhaité faire revivre le site en y apportant le dynamisme et l'activité d'autrefois...