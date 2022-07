Mare Nostrum : devrait renouer avec les profits sur l'exercice...

(Boursier.com) — Mare Nostrum confirme la tendance positive du début d'année avec un chiffre d'affaires de 44,7 ME sur le 2ème trimestre 2022, en croissance de 8%.

Cette nouvelle progression des activités permet au groupe de dépasser, une nouvelle fois, ses niveaux historiques et porte le chiffre d'affaires semestriel à 84,4 ME qui s'apprécie ainsi de 11,5% par rapport au S1 2021 et de + 3,4% par rapport au S1 2019...

Mare Nostrum devrait renouer avec la profitabilité nette sur l'exercice 2022.