Mare Nostrum : dégradation des comptes semestriels

(Boursier.com) — Le groupe de travail temporaire et de recrutement Mare Nostrum a vu son résultat d'exploitation se dégrader à -0,7 ME au premier semestre 2023 après 0,5 ME un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe est négatif de 1,9 ME (-0,8 ME au premier semestre 2022).

Mare Nostrum annonce que la progression du chiffre d'affaires de 4% sur la période s'accompagne d'une hausse des charges d'exploitation principalement liée aux frais de personnel intérimaires (+2,6 ME) et permanents sur différents métiers (+0,7 ME), ainsi qu'à l'augmentation de l'Euribor 3 mois qui pèse sur les services financiers pour plus de 0,2 ME.

Le groupe a finalisé ses discussions avec ses principaux créanciers avec notamment l'obtention de franchises d'amortissements et la mise en place de nouveaux échéanciers. Au 30 juin 2023, les disponibilités du Groupe s'élevaient à 17,6 ME et l'endettement financier net à 14,8 ME pour 8,1 ME de capitaux propres.

Mare Nostrum confirme poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique qui devrait se traduire par une amélioration progressive des résultats à partir du second semestre 2023 et sur les années suivantes. Ainsi, le regroupement d'agences et l'arrêt progressif d'une quinzaine de baux commerciaux devraient notamment permettre de réaliser, à partir de juin 2024, près de 0,24 ME d'économies annuelles. De même, l'optimisation juridique/comptables du groupe, la mise en place d'une nouvelle politique de mise à disposition de véhicules d'entreprise et la digitalisation des métiers sont censées contribuer à une meilleure gestion et un pilotage fin des coûts d'exploitation.

Mare Nostrum confirme son ambition de restaurer à fin 2025 sa profitabilité nette avec un chiffre d'affaires cible de 190 ME et un taux d'EBE plancher de 3%.