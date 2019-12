Mare Nostrum débute son aventure boursière en vive hausse

(Boursier.com) — Mare Nostrum, débute son aventure boursière nettement au-dessus de son prix d'introduction fixé à 5,24 Euros. Avec de premières négociations à 6 Euros, le titre prenait alors plus de 14%... Il affiche désormais une hausse de 6% environ à 5,60 Euros.

L'offre a rencontré le succès avec une demande globale de titres de près de 10 millions d'euros. L'opération a permis à Mare Nostrum de lever le montant maximum prévu de 7,9 ME, sous forme d'augmentation de capital, après exercice de l'intégralité de la clause d'extension. 5,33 ME ont été alloués pour le placement global (destiné aux institutionnels) et 4,6 ME pour l'Offre à Prix Ouvert (OPO) réservée aux particuliers, dont la demande excédé 6,8 fois l'offre.

Le Conseil d'Administration a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, d'augmenter la part allouée au public à 33% du montant total de l'opération (contre 10% initialement prévus) et de fixer le prix de l'introduction à 5,24 euros.

Dans le cadre de l'OPO, les particuliers seront été servis comme suit : les ordres A1 (de 1 à 200 actions) à 100 % et les ordres A2 (plus de 200 actions) à hauteur de 17,7%.

A l'issue de l'opération, le capital social de Mare Nostrum est désormais composé de 7.574.968 actions, ce qui représente une valorisation de 39,7 ME sur la base du prix d'introduction en Bourse. Le flottant représente 18,6% du capital de la société, très présente dans l'intérim dans le secteur du BTP.