Mare Nostrum confirme une nouvelle année de croissance









(Boursier.com) — Introduit sur Euronext Growth avec succès en décembre dernier, Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme une nouvelle année de croissance sur l'ensemble de ses activités, avec un chiffre d'affaires 2019 de 165,3 ME, en progression de 11,3% par rapport à l'an dernier (+10,6% à périmètre comparable).

Cette dynamique est portée par l'activité Travail Temporaire qui enregistre 151,4 ME de chiffre d'affaires sur 2019 et continue de surperformer le secteur avec une progression de 11%, dans un marché de l'intérim en retrait de -3,4% sur un an (source : Prism'emploi).

L'activité Portage salarial & mobilité intègre la contribution en année pleine du Groupe Altros (acquis en mai 2018) et totalise un chiffre d'affaires de 8,7 ME (+34%).

Les autres métiers du Groupe s'inscrivent dans la même tendance positive avec une amélioration de +7% du pôle Recrutement (2,4 ME), et un doublement des revenus du pôle Formation (2,5 ME). Ce dernier bénéficie des premières contributions du Groupe AT Patrimoine, acquis en novembre 2019, spécialisé dans la formation et la gestion d'employés d'immeuble.

Ces bonnes performances démontrent la pertinence de l'offre sur-mesure déployée par le Groupe et sa capacité à gagner de nouvelles parts de marché sur l'ensemble de ses métiers dans un secteur RH en pleine mutation.

Renforcement de l'offre et du maillage territorial

Sur la période, le Groupe a poursuivi le maillage actif du territoire avec l'ouverture de 14 nouvelles agences d'intérim dans le Grand Sud (Occitanie, Nouvelle Aquitaine et PACA). Ce développement organique permet au Groupe de renforcer son ancrage territorial et va mécaniquement contribuer à l'amélioration des ventes sur l'exercice en cours. Ces implantations s'ajoutent au déploiement de trois agences multimarques " Terra Nostra ", concept innovant regroupant sur un même lieu l'ensemble des métiers du Groupe et destiné à accroître les ventes croisées.

Le groupe prévoit de maintenir cette dynamique avec une dizaine de nouvelles ouvertures en 2020, tous métiers confondus.

Conformément à sa stratégie de croissance mixte (organique et externe), Mare Nostrum a également intégré de nouvelles technologies :

- acquisition en mai 2019 de LINKEYS, seule application mobile de recrutement basée sur la cooptation, suivie de la création de Linkeys France destinée à déployer cette offre sur les implantations européennes du groupe (Portugal, Roumanie, ...) ;

- et prise de participation minoritaire en juin 2019 dans Prismo, application web et mobile qui valorise dans son ensemble le capital humain : expériences, formations, compétences techniques et personnalité.

Ces investissements vont contribuer à accélérer la digitalisation de ses métiers et à renforcer la valeur ajoutée de son offre.

Le 4 décembre dernier, Mare Nostrum a mené avec succès son introduction en Bourse sur Euronext Growth et réalisé une augmentation de capital de près de 8 ME, souscrite par un large public. Outre la forte visibilité dont le Groupe a bénéficié au moment de l'opération, cette étape importante va lui permettre d'intensifier son développement, de renforcer ses positions et de poursuivre ses croissances externes ciblées, tout en renforçant sa notoriété...

Prochaine communication : le 29 avril avec les résultats annuels 2019.