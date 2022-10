Mare Nostrum : compte bien renouer avec la profitabilité dès 2022

(Boursier.com) — Mare Nostrum confirme la bonne orientation de ses activités sur le début d'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 84,6 millions d'euros qui s'apprécie de +11,5% par rapport au 1er semestre 2021 et de +3,4% par rapport au 1er semestre 2019 (81,6 ME).

Cette croissance du chiffre d'affaires et la diversification du portefeuille d'activités permettent à la marge brute du Groupe de progresser de 2,2 ME, notamment portée par la montée en puissance de la division Formation. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'élève à 1,4 ME suite au renforcement des effectifs (+1,2 ME), lié à l'augmentation des permanents accompagnant l'ouverture de nouveaux sites (Dijon, Bourg-en-Bresse, Saint-Jean-de-Maurienne,...), au développement de la Formation et du Recrutement mais également à l'intégration de l'Agence Unique et d'Uni'TT.

Le résultat d'exploitation se maintient ainsi à 0,5 ME. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'améliore pour s'établir à -0,4 ME à fin juin 2022 (-0,6 ME à fin juin 2021).

Les disponibilités du groupe au 30 juin s'élèvent à 11,8 ME (14,4 ME au 31 décembre 2021). L'endettement net s'inscrit à 17,4 ME et porte le ratio d'endettement net3 à 152% à fin juin.

Le renforcement des équipes opéré au cours de l'année, notamment en Formation et Recrutement, portera ses effets dès l'exercice 2023 et contribuera au renforcement du chiffre d'affaires de ces divisions. En parallèle, le Groupe mène une optimisation de ses charges de structure. Les différentes mesures adoptées devraient permettre d'améliorer la profitabilité du groupe et absorber l'augmentation des coûts liée au contexte géopolitique actuel : énergie, transport, inflation,...

Mare Nostrum confirme sa volonté de renouer avec la profitabilité nette dès 2022 et conserve son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Evolution de la gouvernance

Le Conseil d'administration de Mare Nostrum réuni le 30 septembre 2022, a pris acte de la démission de Frank Hueber de ses fonctions de Directeur Général Délégué et d'administrateur du Groupe pour initier une nouvelle orientation professionnelle. Frank Hueber a quitté le Groupe mais demeure actionnaire de Mare Nostrum.